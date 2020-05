DLA Piper con Creval nel finanziamento in project finance di tre impianti fotovoltaici

Si è positivamente conclusa l'operazione di finanziamento in project financing che ha visto coinvolti da un lato Credito Valtellinese S.p.A., in qualità di banca finanziatrice, e dall'altro lato Brother's Power 2010 S.r.l., società attiva nel settore delle energie da fonti rinnovabili, in qualità di beneficiaria.

L'operazione è volta a fornire alla società le risorse finanziare necessarie in relazione a tre impianti fotovoltaici realizzati nella Regione Marche.

DLA Piper ha agito quale deal counsel dell'operazione con un team coordinato dall'avvocato Riccardo Pagotto, con la supervisione del partner Ugo Calò, e composto dall'avvocato Martina Franchini per gli aspetti banking e la redazione e negoziazione dei contratti finanziari e dalla partner Germana Cassar per gli aspetti di diritto amministrativo e dell'energia.