PETIZIONE BIKERFACE: RACCOLTE QUASI 20MILA FIRME PER CONSENTIRE LE USCITE IN MOTO DURANTE LA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID

I bikers italiani: facciamo appello all'art.3 della Costituzione

20 mila bikers italiani hanno aderito alla petizione lanciata dalla community online di Bikerface, affinché il Governo autorizzi le uscite senza limiti di chilometraggio sul territorio nazionale di tutti i motociclisti. Le attuali restrizioni per il distanziamento sociale, a partire dal 4 maggio, prevedono la possibilità per i cittadini di uscire all'aria aperta e praticare attività motoria. Non è permesso tuttavia ai motociclisti di circolare con la propria moto ai fini sportivi e ricreativi, sebbene questo non costituisca evidentemente né una minaccia né una trasgressione alle regole anti-COVID-19. I bikers sostengono inoltre che tale attività possa essere di supporto alla ripresa dell'economia nazionale.

L'appello, lanciato dall'app-community Bikerface, che conta su oltre 50.000 bikers iscritti in Italia, aveva promosso la petizione attraverso la sua piattaforma lo scorso 25 aprile raccogliendo fino a 1000 adesioni all'ora.

I Bikers fanno quindi appello alla Costituzione, più precisamente all'art. 3 dove si afferma che "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

Il "pieno sviluppo" affermano i motociclisti, riguarda anche il perseguire la propria passione.

L'avv. Elmira Shahbazi e la dott.ssa Greta Maspero dello Studio legale Lexia Avvocati hanno affiancato la community Bikerface negli aspetti legali della redazione della petizione e nella presentazione della stessa.



In allegato: Petizione per consentire le uscite in moto durante la fase 2 dell'emergenza covid-19

Bikerface: https://www.bikerface.it