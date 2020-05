Star Capital SGR completa la raccolta del suo IV Fondo di private equity da 140 milioni

MJH Alma ha assistito Star Capital SGR nell'operazione.



Star Capital SGR, attiva sul mercato italiano del private equity dal 2001, ha chiuso con successo le sottoscrizioni del fondo Star IV private equity Fund raggiungendo una dotazione complessiva di Euro 140 milioni pari alla dimensione massima consentita dal regolamento del fondo e superando il target di Euro 120 milioni.

Si tratta del quarto e più grande fondo di private equity gestito dalla SGR che fa capo a Marco Gazzaniga, Marco Baratti, Carlo Arteria, Carlo Cangialosi ed Alessandro Colombo.

Star IV vede tra i propri sottoscrittori alcuni dei principali fondi di fondi esteri, già investitori dei fondi precedenti, oltre a nuovi investitori istituzionali e family office domestici.

Star Capital, uno dei team di private equity più longevi attivi sul mercato italiano, è specializzata nella trasformazione di piccole/medie aziende padronali/famigliari italiane in solide realtà manageriali.

Particolare focus del Fondo Star IV, che ha già in portafoglio un investimento nel settore della manifattura per il lusso, ed è in trattative avanzate per concluderne altri, sarà l'investimento in settori in cui si possano realizzare progetti di aggregazione e consolidamento.

Star Capital è stata assistita dallo studio legale MJH Alma con un team guidato dall'Avv. Alessandro Corno e composto dall'Avv. Tommaso Pepe e dal Dott. Federico Inzaghi.