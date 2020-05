FASE DUE: NECESSARIO UN PIANO PER IL SETTORE DEI GIOCHI

Nella Gazzetta ufficiale dello scorso 27 aprile è stato pubblicato il tanto atteso decreto con cui il Governo avvia la cosiddetta Fase 2 dell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19. Il DPCM "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" del 26 aprile 2020, in vigore dal 4 maggio, detta tutte le misure in campo per affrontare questa seconda fase.

Il Governo ha elaborato alcune strategie per la ripartenza di determinate attività produttive, definite e indicate negli allegati al DPCM, e ha stabilito step temporali di apertura; nell'elenco delle attività che "ripartono" non vi rientra, purtroppo, il tanto bistrattato settore dei giochi (e non solo i giochi) la cui ripartenza sarà probabilmente riferibile a una non ben definita fase 3. Non vi è, infatti, nel decreto, alcun riferimento ai vari ambienti che distribuiscono gioco pubblico.

Con provvedimento dello scorso 23 aprile, prot. 125127/RU, il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aveva determinato il calendario della riapertura di alcuni giochi nelle sole tabaccherie. Il provvedimento, che fa seguito alla nota prot. n. 123757/R.U. del 22 aprile 2020, con cui il Direttore dell'ADM ha informato il Ministro dell'Economia e delle Finanze di voler avviare, in considerazione delle iniziative in fieri e delle tempistiche relative alla c.d. "Fase 2" dell'attuale emergenza epidemiologica, un graduale ripristino delle attività di gioco secondo criteri che privilegino motivi di salute pubblica, aveva stabilito dal 27 aprile la ripresa della raccolta dei giochi numerici 10eLotto, Million Day, Winforlife e Vincicasa. Dal 4 maggio la ripresa dei giochi SuperEnalotto, SuperStar, Eurojackpot e Lotto tradizionale e delle scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell'Agenzia. Dall'11 maggio era stata stabilita la ripresa della raccolta delle scommesse su eventi sportivi, non sportivi e simulati, mantenendo in ogni caso l'obbligo di spegnimento dei monitor in ricevitoria, e della raccolta tramite dispositivi elettronici tipo slot machine.

Pronta è arrivata la smentita di ADM, che in data 29 aprile ha rivisto la sua precedente determina mantenendo ancora vietate scommesse e slot machine nelle tabaccherie a partire dal 4 maggio. La determinazione direttoriale n. 125127/R.U., pertanto, è così modificata:

"Art. 1. È disposta presso gli esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura: – dal 27 aprile 2020 la ripresa della raccolta dei giochi numerici "10&Lotto", "Millionday", "Winforlife" e "Winforlife Vincicasa" le cui estrazioni avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso l'obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori; – dal 4 maggio 2020 la ripresa della raccolta dei giochi "SuperEnalotto", "SuperStar", "SiVinceTutto SuperEnalotto", "Eurojackpot", "Lotto tradizionale" – le cui attività estrazionali e di controllo verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.

Art. 2. Dal 4 maggio 2020 è disposta la ripresa della raccolta in modalità on-line delle scommesse che implicano la certificazione a parte dell'Agenzia".

Non è dato comprendere per quale assurdo motivo venga consentita la ripresa dei predetti giochi e non delle scommesse o la riaccensione delle slot. E' d'obbligo ricordare che alcuni giochi, quali il 10&Lotto, ad esempio, hanno un'estrazione ogni 5 minuti, ossia lo stesso tempo che intercorre tra un evento simulato e un altro. Sulla base di quale studio si è deciso che i giochi Virtuali provochino assembramento, tanto da vietarli, mentre il 10&Lotto no?

Inoltre nonostante il riavvio di alcuni prodotti, che potranno essere tuttavia offerti, come detto, all'interno dei locali che sono rimasti aperti durante il periodo di lockdown - ossia le tabaccherie -, nel DPCM non vi è alcun riferimento alla riapertura degli altri ambienti che distribuiscono gioco.

L'attività di gioco viene per assurdo assimilata alle altre attività di svago, come ad esempio le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, per le quali non è stata calendarizzata nessuna data per la ripartenza, nella realtà si discosta molto da esse. La differenza è data dalla "maggiore sicurezza" che possono offrire i punti gioco: nelle sale dedicate, ad esempio, possono essere adottate con facilità misure di distanziamento sociale tenuto conto che, già da tempo, le stesse utilizzano misure di controllo stringenti sia con riguardo agli accessi, sia a ciò che avviene all'interno dei locali adeguatamente forniti di sistemi di videosorveglianza. Uguali considerazioni possono essere fatte con riguardo agli esercizi generalisti che offrono gioco, in cui gli spazi dedicati agli apparecchi da intrattenimento sono già collocati in posizione defilata rispetto a quella parte del locale destinato all'attività commerciale prevalente e, dunque, facilmente controllabile. E non si comprende come sia possibile paragonare una sala dedicata a una discoteca.

Sarebbe stato sicuramente più corretto includere i punti che offrono gioco pubblico fra gli altri esercizi commerciali quali quelli del commercio al dettaglio, che ripartiranno probabilmente il prossimo 18 maggio, in quanto il rischio di assembramento è controllabile e, soprattutto, evitabile e possono essere facilmente adottati dei protocolli per la messa in sicurezza dei lavoratori e dei clienti.

Vale la pena, a riguardo, menzionare il documento prodotto dalle associazioni di categoria con cui sono state avanzate alcune proposte per la ripartenza. Viene evidenza la necessità di annullare l'aumento del Preu fissato nella legge di Bilancio 2020, per consentire che nella riapertura le attività non subiscano oneri che erano già poco sostenibili all'epoca pre-Covid19; vanno poi affrontate le questioni legate ai territori con limiti orari e distanziometri che – se applicati in aggiunta allo scaglionamento delle riaperture – annulleranno tutti gli sforzi per far ripartire il settore. Da ultimo è necessario porre in essere ogni sforzo per contrastare il gioco illegale e clandestino.

Per le sale dedicate occorrerebbe garantire il distanziamento sociale e il contingentamento all'accesso, essendo già dotate di meccanismi di controllo all'accesso e sistemi di videosorveglianza. Basterebbe riposizionare gli apparecchi garantendo che a usufruire degli apparecchi sia un solo avventore.

Per gli esercizi pubblici come i bar la situazione è leggermente più complessa. Varie sono le proposte sul tavolo: considerare la grandezza degli spazi per avventore e limitare l'accensione anche ad una sola slot machine. Si deve tener conto del fatto che in molti esercizi gli apparecchi sono posti in aree separate rispetto alla somministrazione e in molti casi sono dotati di salette dedicate nelle quali potrebbe trovare spazio il giocatore.

A tal riguardo, a seguito dell'adozione del provvedimento del 23 aprile da parte di ADM, ci si chiede se i bar con all'interno corner, Pvr e slot, dal 4 maggio, ossia dal giorno in cui potranno riaprire consentendo alla clientela di ritirare il cibo da asporto, potranno far accedere la clientela, escludendo ovviamente il Lotto e il 10eLotto, riservato solo alle rivendite di tabacchi. Interpretando estensivamente la norma si può ritenere di sì, anche perché si verrebbe a creare un'assurda discriminazione per cui sarebbe consentito il gioco nelle tabaccherie e non nei bar. Tabaccherie che, come noto, hanno superfici dei locali meno ampie rispetto a quelle dei bar.

La chiusura totale e prolungata ha già messo in ginocchio centinaia di aziende (non solo di gioco) ed il suo protrarsi non potrà che aggravare lo scenario in cui molte di esse non saranno più in grado di riaprire.

Relativamente al Preu ricordiamo che con circolare del 17 aprile, inviata a tutti i concessionari della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento, ADM ha sospeso la base imponibile del Preu sugli apparecchi da intrattenimento a vincita fino al 4 maggio. La predetta circolare fa riferimento ad altra del 3 aprile con cui l'Agenzia aveva comunicato ai concessionari di rete che il periodo dal 4 al 13 aprile, interessato dalla proroga della sospensione del Preu forfettario, non sarebbe stato computato nemmeno ai fini della decadenza del titolo autorizzatorio, previsto per le ipotesi di mancato collegamento alla rete telematica. Stesso dicasi per le procedure di modifica o sostituzione delle slot, necessarie per l'adeguamento al nuovo payout al 65%: la nota del 12 marzo consentiva la consegna differita di smart card e nulla osta per tutte le istanze presentate entro il 3 aprile; ora sono ricomprese anche le istanze presentate dal 4 al 13 aprile. Il predetto periodo "non sarà computato ai fini della decorrenza del termine di 90 giorni fissato per la presentazione della richiesta di pagamento del ticket dall'articolo 13.2 del decreto recante le regole tecniche di produzione dei sistemi di gioco VLT". Infine, sempre per quanto concerne le VLT, le somme derivanti dai ticket non riscossi del primo trimestre 2020 potranno essere versate entro il 31 luglio 2020, insieme agli eventuali importi dei ticket non riscossi nel secondo trimestre.

Ci auguriamo che le proposte avanzate dal settore vengano portate all'attenzione delle istituzioni governative in vista del prossimo decreto legge che dovrà contenere le misure per la ripresa economica. Il Governo non può dimenticare che il Comparto, che incide sul Pil italiano per l'1%, assicura lo svolgimento di un servizio pubblico: il controllo dell'offerta di gioco, il confinamento dell'offerta illegale dai territori, nonché importanti contributi al gettito erariale oltre che rilevanti livelli occupazionali.

Avv. Prof. Fabio Maggesi