Norton Rose Fulbright promuove due Counsel nell'ufficio di Milano

Norton Rose Fulbright annuncia la promozione di Ginevra Biadico e Giorgio Manca, avvocati rispettivamente del team di Banking and finance e del team di Employment dell'ufficio di Milano, alla carica di Counsel.



Ginevra Biadico è specializzata in diritto amministrativo italiano ed europeo, con focus specifico nel settore dell'energia e delle infrastrutture. Assiste regolarmente istituti finanziari, fondi d'investimento, investitori privati e sviluppatori per tutti gli aspetti che afferiscono all'urbanistica-edilizia, agli appalti pubblici e privati in Italia e all'estero, al diritto ambientale e alla regolamentazione dei settori energetico, gas e sanitario. Vanta una notevole esperienza sia in ambito transactional nel contesto di operazioni straordinarie di M&A e project finance, sia in ambito contenzioso.



Si è laureata con il massimo dei voti presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nel 2009, con una tesi in tema di "in-house providing" per la gestione e l'erogazione di servizi pubblici locali. Ha perfezionato gli studi con un Master sul Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, Concessioni e Partenariato Pubblico-Privato (PPP) presso la SDA Bocconi School of Management.



È autrice di articoli in riviste specialistiche di settore, sia nazionali che internazionali.

Prima di entrare a far parte di Norton Rose Fulbright nel 2015, ha collaborato con gli studi legali Clifford Chance e Watson Farley Williams e ha altresì prestato assistenza come consulente legale in-house per RWE.



Giorgio Manca è specializzato in diritto del lavoro. Ha prestato la sua assistenza a numerose aziende, italiane e straniere, in negoziazioni con le rappresentanze sindacali in occasione di procedimenti di licenziamento collettivo. Vanta una notevole esperienza nella negoziazione di accordi sindacali integrativi, anche a livello nazionale, nonché in materia di contratti di agenzia commerciale.



Si è laureato con lode presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma. Ha perfezionato gli studi sul diritto del lavoro e delle relazioni industriali presso la Scuola di Alta Formazione in diritto del lavoro dell'Associazione Giuslavoristi Italiani.



È Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del Lavoro dell'Università degli Studi dell'Insubria di Como e Varese e ha insegnato presso la Scuola di Specializzazione della medesima Università. È docente stabile della 24ORE Business School, dove insegna diritto del lavoro e relazioni sindacali nel Master HR, in quello di Diritto del Lavoro nonché nel Master Executive Strategic HR Management.



È autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto del lavoro e di diritto sindacale.

Prima di entrare a far parte dello Studio nel 2014, ha collaborato con lo studio legale Toffoletto de Luca Tamajo e Soci.



Attilio Pavone, Responsabile dell'ufficio di Milano di Norton Rose Fulbright ha commentato:

"Abbiamo sottolineato più volte nel corso degli anni l'attenzione che il nostro Studio riserva alla valorizzazione dei propri talenti, anche di quelli più giovani. Queste promozioni ne sono la conferma."