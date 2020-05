COVID19



Salute e sicurezza sul lavoro, smart working, privacy: sono numerosi gli adempimenti che le aziende devono mettere in atto per affrontare la fase 2 dell'emergenza Covid-19. Toffoletto De Luca Tamajo - lo studio legale specializzato in consulenza e diritto del lavoro - ha preparato una survey gratuita online per capire se la propria organizzazione è pronta e compliant per la riapertura. Agire oggi in conformità alle prescrizioni di sicurezza è la prima inderogabile urgenza di ogni impresa e significa, anche, prevenire futuri problemi e contenziosi.

La survey rappresenta il primo step delle attività della task force CovidFase2, un pacchetto di servizi creato dallo Studio per le Società, grazie al quale è possibile gestire al meglio la ripartenza. Un prodotto legale strutturato in cinque moduli, separabili ed autonomi, per agire in modo puntuale solo sugli aspetti necessari, senza spreco di tempo e di risorse: survey e internal audit, revisione dei modelli contrattuali, salute e sicurezza, privacy, il nuovo welfare aziendale.

CovidFase2, con la guida dei partner Paola Pucci e Aldo Bottini, si aggiunge ai numerosi prodotti legali creati da Toffoletto De Luca Tamajo per le aziende per affrontare problematiche specifiche: dal DGPR ai segreti aziendali, fino ai contratti online.

Ciascun prodotto è gestito da un team dedicato che offre servizi specifici più efficienti e ad alto valore aggiunto, a un costo preciso e predefinito per il cliente.