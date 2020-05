Gitti e Chiomenti nell'acquisizione di Integrae Sim

Ad esito dell'avvenuta autorizzazione da parte di Banca d'Italia, Gitti and Partners, con i soci Vincenzo Giannantonio e Giacomo Pansolli (nella foto), insieme a Giulia Fossati Zunino, per gli aspetti corporate, ed Eugenio Maria Mastropaolo per gli aspetti regulatory, hanno assistito Arkios Sim, Arkios Italy, Banca Valsabbina e Simone Sinai nel perfezionamento dell'operazione di acquisizione di Integrae Sim. Il socio Daniele Cusumano, insieme a Valentina Compiani e Filippo Maria Sanna hanno assistito Banca Valsabbina nel finanziamento dell'operazione.

I soci di maggioranza di Integrae Sim sono stati assistiti da Chiomenti, con il socio Manfredi Vianini Tolomei, insieme a Giulio Pinetti e Matteo Berti.

Lo Studio Notarile de Vivo – Tacchini – Cecala & Associati, con il Notaio Ciro de Vivo, ha seguito gli aspetti notarili dell'operazione.

Con il perfezionamento dell'acquisizione di Integrae Sim, tra le prime società di intermediazione mobiliare italiane per numero di quotazioni all'attivo nel ruolo di nomad e global coordinator, i nuovi soci puntano a creare la prima investment bank focalizzata sul segmento mid-market, capace di offrire alla media e piccola impresa italiana una piattaforma completa di servizi in ambito finanza straordinaria, sia m&a che equity capital market e debt capital market.