GOP e NCTM nella cessione delle azioni Inwit

Telecom Italia S.p.A. (TIM) e Vodafone Europe B.V., società interamente detenuta da Vodafone Group hanno concluso la cessione, su base proporzionale, di massimo 80 milioni di azioni di INWIT, pari a circa l'8% del capitale sociale. L'Offerta è stata realizzata attraverso una procedura di accelerated book-building riservata ad investitori istituzionali italiani ed esteri.

Nell'operazione la direzione legale di TIM guidata dall'Avv. Agostino Nuzzolo è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con un team coordinato dai partner Francesco Gianni (in foto) e Alfredo D'Aniello, composto dal partner Maria Sole Conticelli e dall'of counsel Giulia Staderini, i counsel Chiara Gianni e Filippo Ughi, con l'associate Caterina Pistocchi. I profili tax sono stati seguiti dal Partner Fabio Chiarenza, coadiuvato dal counsel Sandro Maria Galardo nonché dall'associate Carmen Pisani.

Il team di Nctm che ha assistito la direzione legale di Vodafone Europe B.V. è stato coordinato dagli equity partner Vittorio Noseda e Matteo Trapani, coadiuvati dalla salary partner Lucia Corradi per gli aspetti corporate. L'equity partner Federico Trutalli e il salary partner Andrea Mantellini si sono occupati dei profili tax e l'equity partner Alessandra Stabilini ha curato la parte di capital market

Nell'ambito dell'Offerta, BofA Securities, Banca IMI, Goldman Sachs International e UBS hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners.