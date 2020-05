Linklaters e Clifford Chance nella sottoscrizione di nuove linee di credito per 2 mld di euro da parte di Leonardo

Leonardo S.p.a. ha comunicato la sottoscrizione di nuove linee di credito per un valore di 2 miliardi di euro con un pool di banche internazionali per il rafforzamento della liquidità di Gruppo e per il supporto alla flessibilità finanziaria.



Questo importo, sommato alle disponibilità liquide e alle linee di credito preesistenti, consente a Leonardo di contare su una liquidità totale di oltre 5 miliardi di euro.



Nell'operazione, Linklaters ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dal partner Andrea Arosio e coadiuvato dalla counsel Alessandra Ortelli e dal junior associate Filippo Nola per gli aspetti banking, e dal partner Roberto Egori, dal counsel Fabio Balza e dall'associate Andrea D'Ettorre per gli aspetti fiscali.



Clifford Chance ha assistito Leonardo con un team con un team guidato dal partner Giuseppe De Palma, coadiuvato dall'associate Paolo Ballerini e da Benedetta Tola e Giulia Petragnani Gelosi. I profili fiscali dell'operazione sono stati curati dal partner Carlo Galli, con l'associate Roberto Ingrassia e Mario Martignago.