Nctm con Acea nell'acquisizione del 70% di Simam

Gruppo Acea, una delle principali multi-utilities italiane, acquista il 70% del capitale di Simam S.p.A. (Servizi Industriali Manageriali Ambientali), società leader di mercato nella realizzazione e gestione di impianti di trattamento acque e rifiuti, negli interventi ambientali e bonifiche industriali.

Il valore economico dell'operazione, in termini di enterprise value per il 100% della società è pari a 30 milioni di Euro. L'accordo prevede la possibilità di acquisire ulteriori azioni fino al 100% della società a partire dal 2023.

Nctm Studio Legale ha assistito il Gruppo Acea con un team guidato da Riccardo Papetti e Carlo Grignani, coadiuvati da Marzia Manente.