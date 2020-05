NUNZIANTE MAGRONE: a fianco di Optimas nella vendita ad Accursia Capital.

Lo studio Nunziante Magrone con un team formato da Gianmatteo Nunziante e Priscilla Merlino ha assistito Optimas nella vendita della società italiana del Gruppo ad Accursia Capital.

Con oltre 1.700 dipendenti e più di 5.000 clienti, il Gruppo Optimas è il fornitore leader mondiale di soluzioni avanzate di fissaggio e di supply chain. La controllata italiana del Gruppo ha sede a Brescia e conta circa 130 dipendenti.

L'acquisizione rientra nell'ambito di un'operazione pan europea che ha visto l'acquisto da parte di Accursia Capital di quattro società operative nel settore delle forniture e componentistiche industriali appartenenti al Gruppo Optimas con sedi, oltre che in Italia, anche in Germania, Belgio e Bulgaria.

Il Gruppo Optimas a livello internazionale è stato assistito da un team tedesco dello studio GSK Stockmann, guidato da Markus Söhnchen e Gerhard Gündel per gli aspetti di Corporate/M&A coadiuvati da Lieor Koblenz e Dominik Berka per gli aspetti di diritto tributario, Philipp Kuhn e Nicole Deparade per il diritto del lavoro.

Accursia Capital, è stata assistita da Dentons con un team tedesco guidato da Alexander von Bergwelt e coadiuvato da Dimitrios Andreadis e Vittoria Ferrerio, supportato da Luca Pocobelli e Francesco Crimi per gli aspetti di diritto italiano.