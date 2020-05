Simmons & Simmons con Planet Group nel finanziamento dell'acquisizione di AQR

Lo Studio Legale Internazionale Simmons & Simmons con un team multidisciplinare coordinato dal partner Augusto Santoro (in foto) e composto dal senior associate Fabrizio Nebuloni e dal trainee Filippo Neri, ha assistito Essegroup S.p.A., holding del gruppo Planet Group attivo sin dal 2009 nel settore della fornitura di servizi commerciali multicanale con focus in ambito telco, utilities e insurance attraverso 10 sedi di contact center presenti in Italia, nell'ottenimento di un finanziamento in direct lending finalizzato all'acquisizione di una partecipazione di maggioranza (pari all'82% del capitale sociale) di AQR S.r.l., customer interation company fondata nel 2010 e specializzata nella vendita multicanale e nella gestione della relazione con la clientela, attiva sui mercati telco, energy, automotive, finance ed insurance.



Dall'integrazione industriale dei due gruppi operativi complessivamente in 17 sedi in Italia con circa 2.800 postazioni, 3.000 addetti e 34 punti vendita, nascerà un gruppo da circa 60 milioni di Euro di fatturato, tra i principali player sul mercato italiano della vendita multicanale di servizi di comunicazione (attraverso teleselling, rete vendita, negozi e digital marketing). Il gruppo ha l'obiettivo di entrare in nuovi segmenti di mercato anche attraverso operazioni di M&A.