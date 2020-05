Hogan Lovells ed Eversheds in un deal cross border nel settore nel settore automobilistico

Hogan Lovells ha assistito Cooper Standard Holdings Inc. nell'accordo per la dismissione delle sue attività europee ed indiane relative ai sistemi di erogazione e trasferimento fluidi e ai sistemi di tenuta, nel settore automobilistico a Mutares SE & Co. KGaA. che è stato assistito da Eversheds.



L'accordo comprende circa 2.500 dipendenti e quattro stabilimenti di produzione, di cui due in Polonia, uno in Spagna e un altro in Italia, e tutte le attività della Società in India, escluso l'ufficio di sviluppo IT aziendale situato a Chennai. Il perfezionamento della dismissione è subordinato all'approvazione delle rispettive autorità antitrust e dovrebbe avvenire entro la fine del secondo trimestre 2020.



Cooper Standard, con sede a Northville, Michigan, è un fornitore leader mondiale di sistemi e componenti per l'industria automobilistica. I prodotti comprendono sistemi di tenuta, di erogazione del carburante e dei freni e sistemi di trasferimento dei fluidi. Cooper Standard impiega circa 28.000 dipendenti a livello globale e opera in 21 paesi in tutto il mondo.

L'operazione, una volta conclusa, consentirà a Cooper Standard di concentrare le proprie risorse sulle attività che offrono le maggiori opportunità di crescita e redditività.



Il team internazionale di Hogan Lovells ha visto coinvolti professionisti nelle sedi in Germania, Polonia, Spagna e Regno Unito, guidati da Leah Dunlop, socia responsabile del dipartimento di corporate M&A in Italia, coadiuvata dai senior associate Simone Cucurachi e Pierluigi Feliciani, dall'associate Anastasia Pallagrosi e dalla praticante Eva Campione affiancati da Luigi Nascimbene, senior associate per gli aspetti di diritto antitrust, Maria Cristina Conte senior associate per gli aspetti fiscali e il socio Vittorio Moresco per gli aspetti di diritto del lavoro. Phoenix Legal ha assistito Cooper Standard per le questioni di diritto indiano.



Mutares SE & Co. KGaA. è stato assistito da un team internazionale di Eversheds Sutherland (Germania) guidato dal socio Michael Pruessner. Il team italiano che ha seguito l'operazione è composto dalla socia Giulia Bramanti, dal senior associate Alessandro Monti e dall'associate Alfredo Catapano.

