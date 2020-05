SAT Studio Legale advisor legale di Immobiliare Stampa S.p.A. per gli accordi relativi all'immobile sito in via Turati, 12 a Milano

SAT Studio Legale con l'avvocato senior associate Marco A. Vendramini ha agito in qualità di advisor legale di Immobiliare Stampa S.p.A. – società acquisita a fine 2019 da Bain Capital Credit – nella sottoscrizione di un contratto di locazione per l'immobile cielo-terra di via Turati, 12 a Milano, ex sede milanese di Banca Popolare di Vicenza, con una primaria holding di produzione e distribuzione di moda di lusso che include numerosi e prestigiosi brand contemporanei.



L'immobile si estende su una superficie totale di ca. 4.000 mq e si sviluppa su 5 piani fuori terra oltre ad un piano interrato, destinati ad uso prevalente uffici.



Immobiliare Stampa è stata altresì assistita da Kryalos SGR S.p.A. in qualità di advisor immobiliare e da Aquileia Capital Services in qualità di asset manager nello scouting del conduttore e nel perfezionamento dell'operazione.