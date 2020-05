Il fondo Alto Capital acquisisce la maggioranza di Costruzione Emiliana Ingranaggi: gli studi coinvolti

Il fondo Alto Capital IV, gestito da Alto Partners sgr, ha acquistato la maggioranza di Costruzione Emiliana Ingranaggi (Cei), gruppo bolognese con sede ad Anzola dell'Emilia, leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di ingranaggi e componenti sottocarro per il settore della ricambistica per camion.

Fondata nel 1969 dalla famiglia Boni - che manterrà un'importante quota di minoranza e la gestione operativa dell'azienda – la società oggi vanta un fatturato di 62 milioni di euro, di cui circa l'85% realizzato all'estero.

Per Alto Partners - società indipendente che promuove e gestisce fondi di Private Equity che investono nel capitale di piccole e medie imprese italiane – l'investimento ha come obiettivo l'accelerazione del progetto di sviluppo della Società e, attraverso la società di nuova costituzione Spare partners, la creazione di un polo italiano per la ricambistica dei veicoli industriali tramite l'acquisizione di aziende operanti in comparti industriali contigui a quello della CEI.

Cei è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con un team guidato dal partner Federico Dettori, coadiuvato dal senior associate Matteo Canonico e Arianna Paone.

K Finance ha agito quale advisor finanziario con un team composto da Carlo Conti e Federica Brancato.

Per Alto Partners l'operazione è stata gestita da Tommaso Meregalli, con l'assistenza di R&D Advisory di Enrico Ricotta e dallo studio legale di R&P Legal con un team guidato dal partner Claudio Elestici, coadiuvato (per gli aspetti Corporate) dall'Of Counsel Sabrina Straneo, dal Senior Associate Stefano Chiarva, dall'Associate Alessadro Cigolla e Beatrice Gragnoli. Gli aspetti finance sono stati seguiti dal partner di R&P Legal, Giovanni Luppi, coadiuvato dall'associate Giacomo Passeri.

Lo studio Goetz Partners ha agito in qualità di advisor finanziario con un team guidato da Giovanni Calia, mentre la Due Diligence Contabile è stata effettuata da Athena Audit, la due diligence ambientale è stata effettuata da Tauw e la due diligence assicurativa da Sopabroker.

Le banche finanziatrici sono state assistite dal team di Simmons & Simmons, guidato dal partner Davide d'Affronto.