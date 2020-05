I rapporti tra giustizia e media al centro del meeting di The Skill con magistrati, avvocati e giornalisti

La ricerca di una difficile sincronizzazione tra i tempi della giustizia e quelli dell'informazione. L'accertamento delle responsabilità in caso di fughe di notizie o verità parziali e le diverse soluzioni in campo. La distorsione causata dalla concentrazione dell'attenzione dei media sulla fase delle indagini preliminari versus il frequente disinteresse per la sentenza, ancorché sconfessi le tesi dei pm. La complessa tutela della reputazione di chi viene coinvolto in inchieste giudiziarie. L'equilibrio tra giustizia e media è stato il tema del webinar organizzato giovedì 23 aprile dallo studio di comunicazione The Skill, in collaborazione con gli studi legali Fornari e Associati e Alleva e Associati, moderato da Roberta Polese (litigation pr specialist di The Skill), a cui hanno partecipato magistrati, avvocati e giornalisti.



Il sostituto procuratore a Roma Mario Palazzi, che si è occupato di tratta delle donne e ha rappresentato l'accusa nei processi Consip e contro il clan Spada, ha evocato Cesare Beccaria per sottolineare come l'informazione e la pubblicità degli avvenimenti siano capisaldi della democrazia. "C'è effettivamente uno iato incolmabile tra i tempi della giustizia e quelli della comunicazione, una distonia tra i fatti oggetto di provvedimento e la loro rappresentazione" ha detto il magistrato, precisando di voler trattare la diffusione di atti non più coperti dal segreto durante la fase preliminare delle indagini tralasciando "la patologia della violazione del segreto". Palazzi chiamato in causa anche altre categorie: "Le Procure non hanno una strategia di comunicazione, è la domanda che fa l'offerta. Forse va ripensata la disciplina dei canali di uscita delle notizie. Noi magistrati siamo assediati, ma a volte sono gli avvocati a darle. Si può ipotizzare un accesso diretto agli atti da parte dei giornalisti accreditati. Il problema non è solo l'acquisizione delle notizie ma anche la loro diffusione". Ovvero come, quando e se viene data una certa notizia. "Non si può fermare l'acqua con una rete, bisogna regolare il flusso in modo razionale. Ampliando gli spazi di libertà si aumenta la responsabilità". Un modo anche per arginare fenomeni come "le opacità tra amici" e "la selezione maliziosa delle notizie".

Altra questione, ha sottolineato il pm, è "il fascino del buco della serratura", quando cioè dettagli periferici di un'indagine diventano il focus dell'attenzione dei media con ricadute reputazionali. Insomma, la necessità di una riflessione su questo equilibrio riguarda tutti: "La deontologia professionale dei giornalisti imporrebbe di dare notizia anche delle fasi successive alle misure cautelari".



L'avvocato Giuseppe Fornari, tra i più autorevoli penalisti d'impresa, ha individuato a sua volta alcune criticità nel sistema attuale. La prima: "I cronisti si concentrano sulla fase delle indagini preliminari mentre il clou di un processo è il dibattimento. Questa deviazione rende l'informazione "zoppa". C'è un rapporto malsano tra giustizia e media. Spesso ci sono fughe di notizie o notizie parziali, che possono riverberarsi sull'esito della vicenda". Il penalista ha citato la Cassazione sul processo Sollecito per cui "il clamore mediatico ha accelerato le indagini alla ricerca di un colpevole, il che non ha giovato alla ricerca della verità sostanziale". Diversa, però, la soluzione proposta: "I giornalisti dovrebbero poter accedere alle notizie complete e solo se processualmente rilevanti, senza voyeurismo giudiziario né parzialità. Serve un'assunzione di responsabilità". Né gli avvocati potrebbero rispondere parlando a loro volta con i giornalisti perché "la verità non si è ancora formata e non sarebbe questa la soluzione".



Francesco Grignetti, firma giudiziaria de La Stampa, ha messo l'accento sulle "regole del gioco": "E' impossibile sincronizzare i temi della giustizia e dei media, ancora più accelerati ora dai social. Come mitigare i danni alla reputazione di personaggi pubblici? Non credo alla strozzatura nella genesi della creazione delle notizie che porterebbe con sé danni". Il giornalista imbocca la strada opposta, quella della "discovery piena e completa degli atti. Una scelta che può spaventare ma è invece il vaccino". Per contro "togliere libertà di informazione significa togliere diritti ai cittadini, anche perché se il giornalista sbaglia ne risponde".



Andrea Camaiora, Ceo di The Skill, ha ricordato come la risonanza sulla stampa sia massima al momento dell'esecuzione di una misura cautelare, cosicché la persona è "tramortita sotto tutti i punti di vista": "Dico ai miei clienti che con il passaggio da indagati a imputati la loro posizione migliora, perché prende voce la difesa".



L'avvocato Guido Carlo Alleva, tra i maggiori penalisti italiani, ha richiamato i principi costituzionali e la giurisprudenza per cui "una verità non è tale se incompleta". In sostanza "l'incompletezza dell'informazione rispetto all'attività giudiziaria preliminare è ontologica perché solo la fine del processo accerta l'unica verità dello Stato di diritto". Ovvero, la sentenza. E dunque, secondo l'avvocato, "serve una disciplina seria per la pubblicazione di atti durante le fasi preliminari altrimenti si crea un "pre-giudizio". Il vero scandalo è l'uso strumentale, strategico o politico di questo tipo di notizie per gli interessi in gioco". Insomma, i giornalisti dovrebbero limitarsi con "forme di autocensura perché la democrazia richiede pazienza".