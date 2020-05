Il Gruppo Voith acquisisce Toscotec: CMS e Allen & Overy gli Studi coinvolti

CMS ha assistito il Gruppo Voith GmbH, tra i leader mondiali nelle macchine per il "tissue" (carta per usi igienici e domestici), nell'acquisizione del 90% di Toscotec S.p.A., i cui venditori – la famiglia Mennucci e Synergo SGR, quest'ultima per conto del fondo d'investimento chiuso Sinergia II – sono stati assistiti da Allen & Overy. Il restante 10% della società resterà all'amministratore delegato Alessandro Mennucci che continuerà a guidare l'azienda.

Il gruppo tedesco (4,3 miliardi di fatturato nel 2019 con oltre 19 mila dipendenti) ha acquisito la società lucchese che è a capo di un gruppo internazionale che progetta e realizza -fin dal 1948- macchine per la produzione di bobine-madri per il settore della carta ad uso domestico.

Il team di CMS che ha seguito l'operazione è costituito dal Partner Pietro Cavasola, dal Partner Matteo Ciminelli, dai Senior Associate Giacomo Cavasola e Alessandra Cuni e dagli Associate Edoardo Marangoni e Pietro Canale.

I venditori sono stati assistiti dallo Studio Allen & Overy, con un team guidato da Paolo Ghiglione, Partner del Dipartimento Corporate, coadiuvato dall'Associate Laura Ersettigh e dal Trainee Fabrizio De Gregorio, per gli aspetti relativi alla cessione delle partecipazioni, e dal Senior Associate Marco Muratore e dalla Trainee Marta Avara per gli altri aspetti relativi agli accordi tra venditori e acquirenti. Il Counsel Emilio De Giorgi ha curato gli aspetti antitrust dell'operazione.