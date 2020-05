Proseguono i convegni dal titolo "Le arti e lo spettacolo alla prova del COVID-19", un ciclo di incontri ideato da SIEDAS, Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo, per contribuire all'individuazione di soluzioni e strategie innovative per l'ottimale gestione della Fase 2 dell'emergenza sanitaria.



Il prossimo 15 maggio, alle ore 18.00, si svolgerà il secondo evento interamente dedicato alle problematiche proprie del terzo settore.



La battuta d'arresto causata dall'avvento della pandemia ha messo in ginocchio l'intera economia ma è innegabile che tra i più danneggiati vi sia il cosiddetto terzo settore che all'arte e allo spettacolo è strettamente connesso. Quasi dimenticato nelle disposizioni governative a sostegno dell'emergenza COVID-19, il terzo settore si trova oggi dinanzi alla necessità di rivedere molte delle politiche di sensibilizzazione avviate negli ultimi anni e ad immaginare nuove forme di contatto con un'utenza che crede fermamente nelle cause perorate.



Le associazioni, attive nel sociale, nella tutela dell'ambiente e, più generalmente, nelle azioni di volontariato, operano frequentemente in sinergia con gli addetti ai lavori del mondo dell'arte e dello spettacolo per la promozione e la diffusione delle proprie attività, in particolare per le raccolte fondi a sostegno delle proprie ed altrui cause. La sospensione che abbiamo vissuto e la rimodulazione a cui stiamo andando incontro nella struttura degli eventi culturali avrà, dunque, effetti immediati sulla operatività di queste associazioni.



Da tali riflessioni scaturisce la decisione di SIEDAS di dare voce a personalità di spicco per contribuire alla individuazione di azioni concrete finalizzate alla ripartenza.



L'evento vedrà la partecipazione di Mariastella Gelmini, VIII Commissione Camera dei Deputati; Rosa Maria Di Giorgi, VII Commissione Camera dei Deputati; Claudia Fiaschi, Portavoce del Forum del Terzo Settore; Gianpietro Briola, Presidente AVIS Nazionale; Demetrio Chiappa, Presidente DOC Servizi.



Il dibattito sarà introdotto e moderato dal Segretario Generale SIEDAS, Maria Rosaria Santangelo, mentre le conclusioni saranno affidate al Presidente SIEDAS, Fabio Dell'Aversana.



Si potrà seguire il convegno collegandosi alla pagina Facebook di SIEDAS (siedasartespettacolo) o al canale YouTube di SIEDAS.



Per qualsiasi informazione sull'evento è possibile scrivere una mail all'indirizzo segreteria@siedas.it.