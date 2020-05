Lo studio CBA nell'aumento di capitale di 10 milioni di euro per iGenius, azienda leader nel settore dell' intelligenza artificiale

iGenius- azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale applicata alla business intelligence è stata assistita dall'avvocata Milena Prisco, Counsel dello studio CBA e per la parte notarile dal Notaio Giovannella Condò di Milano Notai, nell'aumento di capitale da 10 milioni di euro con un'operazione senza precedenti nell'ambito del mercato del venture capitale che ha visto l'investimento di soli business angel, ovvero investitori privati.



Nel panorama degli aumenti di capitale realizzati con investitori privati, l'unicità dell'operazione si comprende facilmente considerando che la società di ricerca Statista calcola che il valore medio degli investimenti angel si aggiri intorno ai 200,000 euro per azienda in Europa.



Dal 2016, anno di fondazione della società da parte di Uljan Sharka, iGenius ha chiuso due altri aumenti di capitale, operazioni straordinarie in cui l' azienda è stata sempre assistita dall'avvocata Milena Prisco e dal suo team. Quest'ultimo del 2020 porta il totale degli investimenti angel raccolti da iGenius finora a circa 18 milioni di euro. L'ingresso dei nuovi investitori in iGenius si è innestato in una compagine sociale che vede ancora come soci attivi i primi angel investors e questo a riprova del fatto che sin dall'origine l'azienda ha programmato un cammino di crescita volto a valorizzare nel miglior modo possibile i progressivi ingressi nel capitale dei diversi investitori.