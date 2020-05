COVID-19 E I RISCHI PENALI PER L'IMPRESA

COVID-19



Vademecum a cura dell'avv. Giorgia Franco del Dipartimento di Diritto Penale di A.L. Assistenza Legale

L'emergenza epidemiologica nazionale, che ha travolto il nostro Paese in questi mesi, ha inciso in maniera determinante anche sul tessuto produttivo e imprenditoriale nazionale ponendo l'imprenditore di fronte a importanti sfide e imponendo un approccio nuovo e proattivo rispetto alla valutazione dei rischi penali che scaturiscono dalla propria attività.

Il datore di lavoro è infatti da sempre soggetto portatore di una posizione di garanzia, che, oggi, a seguito dell'emergenza sanitaria da virus Covid-19, deve essere ricostruita e rivalutata anche alla luce della normativa emergenziale oltreché dei Protocolli operativi assunti tra il Governo e le Parti Sociali.

Con questo approccio, il vademecum analizza in maniera molto agile, senza pretese di esaustività o senza voler costituire un parere legale, quali conseguenze penali si producono in capo al datore di lavoro e in capo all'ente, ai sensi del D.l.vo n. 231/2001 in caso di violazione del quadro normativo ampliato vigente..

IL VADEMECUM