NUNZIANTE MAGRONE: entra Milena Linguanti, nuovo partner su Milano che va a rafforzare il team di Real estate guidato da Ruben Pescara.

Nunziante Magrone cresce ancora e annuncia l'ingresso, in qualità di partner di Milena Linguanti, specialista real estate, che raggiunge a Milano il team guidato da Ruben Pescara.

L'avv. Linguanti entra in Nunziante Magrone dopo aver acquisito un'esperienza di oltre quindici anni nel settore immobiliare, assistendo operatori di primario standing in primari studi internazionali e nazionali, inclusi società di gestione del risparmio, fondi immobiliari, ;AIFM passaportati, fondi di credito e banche nell'ambito di operazioni di acquisizione e dismissione, bid procedures, strutturazione di nuovi investimenti in Italia, set-up di SPV, fondi e SICAF, riorganizzazioni di portafogli immobiliari, acquisizione di portafogli NPL e UTP, progetti di riqualificazione e di sviluppo, repossessment e gestione post-acquisizione dei portafogli immobiliari (asset, property e facility management agreements, appalti, locazioni, affitti d'azienda, assistenza day-by-day).

Negli anni, l'avv. Linguanti ha consolidato la propria esperienza in tutti i segmenti del mercato immobiliare, tra cui residenziale, direzionale, logistica (dallo sviluppo del sito alla commercializzazione e all'assistenza ongoing), hospitality and leisure (dalla riqualificazione dei complessi immobiliari ai contratti di management con primari brand), "alternativi" (quali healthcare, social, senior e student housing) e retail (high street e shopping centre).

Nei primi quattro mesi del 2020 Nunziante Magrone ha visto anche l'ingresso di quattro nuovi associate.

"Diamo il benvenuto a Milena Linguanti con la quale condividiamo l'ambizioso obiettivo di fornire ai clienti un'assistenza legale di livello sia nel contesto delle operazioni immobiliari, che nel day-to-day business: riteniamo che sia di primaria importanza stare accanto ai nostri clienti fornendo supporto continuo e di livello, specie in questo momento eccezionale che stiamo vivendo, anche nella gestione quotidiana dei portafogli immobiliari, come anche in tutte le attività post-acquisizione e di repossessment", ha dichiarato l'avvocato Ruben Pescara, socio di Nunziante Magrone.

Con sedi in Italia a Roma, Milano e Bologna, Nunziante Magrone si avvale di professionisti con spiccata vocazione internazionale.

Lo Studio annovera tra i propri clienti alcuni dei più autorevoli protagonisti nei settori bancario e finanziario, real estate e infrastrutture, meccanica, logistica e trasporti, agroalimentare, entertainment, moda, chimico, poste e telecomunicazioni, information technology e biomedicale.