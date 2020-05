YARD RE e Selecta RE hanno siglato una partnership esclusiva per la commercializzazione congiunta di strutture alberghiere ed extra alberghiere su tutto il territorio nazionale.

L'accordo unisce le competenze di YARD RE, società di intermediazione immobiliare del Gruppo YARD-REAAS specializzata nella compravendita e locazione di immobili, con una particolare expertise nella gestione di distressed asset rivenienti da leasing rimpossessati, sofferenze, incagli bancari e aste, con quelle di Selecta RE, agency specializzata nella commercializzazione di immobili ed aziende con destinazione ricettiva.

La partnership darà vita a un nuovo player del segmento ricettivo, operante su scala nazionale e specializzato nella vendita, locazione/affitto di azienda di hotel, residence, agriturismi, campeggi, villaggi turistici, resort etc.

L'unione di YARD RE con SELECTA RE contribuirà alla nascita di una società dotata di una expertise pressoché unica, punto di riferimento nella consulenza a proprietari, gestori e investitori di strutture a gestione familiare di 3 e 4 stelle in larga parte entro le 100 camere, cioè i maggiori operatori del settore se si escludono le principali catene di hôtellerie e i grandi gruppi alberghieri, e andrà a servire una nicchia di mercato oggi scoperta ma d'importanza strategica per il comparto alberghiero ed extra-alberghiero.

"Siamo molto soddisfatti di aver siglato questa intesa commerciale con Selecta RE", ha dichiarato Simone Bosi, CEO di YARD RE. "Mai come in questo momento in cui il turismo risulta essere tra i settori più penalizzati, occorre intervenire tempestivamente, per salvaguardare il nostro tessuto alberghiero che dovrà essere capace di rinnovarsi. Per questo, oltre ai tradizionali servizi di agency legati alla vendita e alla locazione, grazie al supporto del Gruppo YARD-REAAS possiamo intervenire per valorizzare al massimo le strutture sia a livello tecnico (con trasformazioni e adeguamenti normativi), che gestionale, attraverso il ricorso a formule di Temporary Management."

"Questa partnership è motivo per noi di grande orgoglio e siamo convinti che costituirà per Selecta RE un veicolo di veloce crescita. Gli immobili turistici da sempre costituiscono il nostro principale ambito di specializzazione e ora, il nostro know-how, unito alle potenzialità e al supporto della capillare rete di YARD RE diffusa su tutto il territorio italiano, ci consentirà di poter offrire un'assistenza completa in questo segmento di mercato", ha commentato Alessandro Benedettini, CEO di Selecta RE.