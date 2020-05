Ashurst annuncia l'ingresso di Michele Milanese come nuovo partner alla guida della practice di tax

Lo studio legale internazionale Ashurst annuncia la nomina di Michele Milanese come partner a capo del dipartimento di tax a Milano.



Michele proviene da Allen & Overy dove ha esercitato per 17 anni in Italia e a Londra. Come professionista nel settore fiscale, Michele possiede una significativa esperienza in materia di fiscalità finanziaria e societaria, di IVA e nel contenzioso e pre-contenzioso, nonché una conoscenza approfondita degli aspetti fiscali di operazioni di banking (ivi incluse le strutture di cartolarizzazione), private equity, project finance, asset finance, energy e finanza strutturata.

Carloandrea Meacci, managing partner di Milano, ha dichiarato:

"L'ingresso di Michele rappresenta un passo importante per consolidare la competenza in ambito fiscale dell'ufficio di Milano e darà un contributo significativo alla crescita del business italiano. Michele è un professionista riconosciuto, in grado di offrire un'assistenza fiscale di prim'ordine ai nostri clienti. Durante un periodo di incertezza economica come quello attuale, è importante prendere decisioni, quale è stata quella di acquisire Michele nel nostro studio, ponderate e coerenti con i nostri progetti di sviluppo nel medio e lungo termine, tese a garantire il miglior servizio possibile ai clienti in Italia".



Eduardo Gracia, a capo del Tax globale di Ashurst, ha commentato:

"Siamo lieti di dare a Michele il benvenuto ad Ashurst. La sua competenza sarà estremamente preziosa per il nostro team europeo, che è in costante espansione. Michele ha una grande esperienza in operazioni italiane e internazionali, incarnando il partner ideale per il team di tax sia europeo sia italiano".

Michele Milanese ha aggiunto:

"Sono entusiasta di unirmi ad Ashurst e di lavorare a stretto contatto con colleghi di così grande talento a livello nazionale ed internazionale. Nella solida piattaforma internazionale di Ashurst e nel posizionamento strategico dello studio in Italia ho trovato un ambiente estremamente sinergico rispetto alla mia practice, ideale per rispondere al meglio alle esigenze di innovazione e di efficienza dei clienti".