CURTIS: annunciato l'ingresso di due nuovi Soci Corporate e di un nuovo Counsel Tax

Curtis Mallet-Prevost, Colt & Mosle ha il piacere di annunciare l'ingresso come Partner di Daniela Della Rosa e Giovanni A. Sagramoso e di Francesca Orlando come Counsel. Con questi importanti ingressi lo Studio rafforza la practice di Corporate International, secondo un programma di crescita e consolidamento anche finalizzato a soddisfare le nuove e più complesse esigenze dei clienti nel contesto dell'attuale momento.



Daniela Della Rosa vanta una significativa esperienza internazionale in ambito corporate, maturata, in particolare, tra Italia, Stati Uniti e Belgio. Con un importante focus sul c.d. fashion law e nota per le attività svolte nel settore luxury e dei marchi premium, assiste fondi di private equity e titolari di marchi internazionali di alta gamma in operazioni di M&A, contrattualistica commerciale, distribuzione c.d. multicanale, strategie di tutela IP e diritto dei consumatori, nonché in progetti di partnershiptecnologica in Italia, Stati Uniti ed altri ordinamenti. Daniela Della Rosa è stata General Counsel di Gruppi titolari di noti marchi internazionali, quali Gucci e Levi Strauss, ed è attualmente advisor nonché Consigliere di Amministrazione di diverse società, alcune delle quali quotate in borsa.



Giovanni A. Sagramoso ha maturato una consolidata esperienza nell'ambito del diritto commerciale, societario e finanziario ed, in particolare, in operazioni di M&A nonché in contenziosi di natura commerciale e finanziaria. Ha al suo attivo un track recorddavvero significativo grazie all'assistenza prestata in favore di clienti italiani, europei e statunitensi, con un focus particolare nei settori della moda, del luxury, immobiliare e delle energie alternative. Assiste anche intermediari finanziari per tematiche societarie e regolamentari ed è membro del consiglio di amministrazione di diverse società nonché componente di organi di controllo di alcuni intermediari finanziari.



Francesca Orlando vanta un'ampia esperienza nell'ambito del diritto tributario internazionale, con un focus specifico su tematiche di transfer pricing, abuso del diritto, diritto dei mercati finanziari, riorganizzazioni societarie e IVA. Presta inoltre assistenza per audit fiscali ed in contenziosi tributari, anche dinanzi alle giurisdizioni superiori. Prima del suo arrivo in Curtis, ha assistito diversi gruppi nazionali e internazionali di primario standing nonché banche, società di assicurazione e società farmaceutiche.



"Siamo davvero lieti che Daniela, Giovanni e Francesca si siano uniti alla nostra Firm. I loro ingressi si sposano in pieno con la strategia di crescita dello Studio in Italia ed a livello internazionale", ha dichiarato George Kahale, Chairman worldwide dello Studio Curtis. "Ci auguriamo che proseguano il loro percorso di successo all'interno della famiglia Curtis."

Alfonso de Marco, Chairman della practice italiana dello Studio Curtis, ha aggiunto: "Diamo un affettuoso benvenuto ai nuovi Colleghi. Il loro ingresso in Curtis è un'ulteriore conferma e testimonianza del programma di crescita e consolidamento dello Studio rivolto, nella attuale situazione, anche a rispondere alle più complesse e nuove esigenze dei clienti ."