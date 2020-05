LA DECRETAZIONE D'URGENZA E RIFLESSI SULLA PROFESSIONE, WEBINAR 21 MAG 2020 ore 15,00 – 18,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI ITALIANI - SEZ. PUGLIA



L'Anti sezione Puglia in collaborazione con il Sole 24 ore ha organizzato un webinair il giorno 21 maggio con inizio alle ore 15,00 - INVITO



Il convegno vuole fare il punto sulla decretazione d'urgenza nell'emergenza sanitaria in atto riflettendo sulle misure messe in atto dal Governo e dal Parlamento mirate all'assistenza delle imprese ed al rilancio dell'economia nazionale. Il convegno sarà anche l'occasione per dare uno sguardo alle molteplici iniziative degli ordini professionali nel collaborare con il legislatore a disciplinare i vari aspetti delle attività fiscali e giuridiziarie per le quali sono state previste sospensioni e nuove modalità di interazione con Giudici ed Uffici.





Per iscriversi : http://convegni-diritto.ilsole24ore.com/convegno-bari-21-05-20/



Per il collegamento scarica con congruo anticipo la piattaforma webex: https://gruppo24ore.webex.com/webappng/sites/gruppo24ore/dashboard/download