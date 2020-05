Nove Alpi al via l'esodo volontario per 12 dipendenti

Il giudice delegato Nicoletta Curci dell'ufficio Fallimentare del Tribunale di Pistoia ha autorizzato la conciliazione con 12 dipendenti dell'azienda Nove Alpi in concordato preventivo.

L'accordo è stato raggiunto grazie all'intervento dell'avvocato Filippo Lo Presti e del consulente del Lavoro Stefano Ometto che, con il commercialista Francesco Ferri de Lazara per la parte finanziaria, sono intervenuti per permettere all'azienda - pur nel corso di una ristrutturazione complicata e della difficile situazione economica italiana - di dare subito gli incentivi all'esodo ai dipendenti.

Si tratta di un'iniziativa finalizzata alla migliore soddisfazione della massa dei creditori e diretta a dare corso alle strategie operative di risanamento previste dal concordato.