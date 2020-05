Webinar: Industria farmaceutica e biomedicale - Temi di attualità dopo l'emergenza COVID-19

Il prossimo 19 maggio, lo studio legale internazionale Baker McKenzie terrà un webinar dal titolo "Industria farmaceutica e biomedicale - Temi di attualità dopo l'emergenza COVID-19". Il fil rouge dell'evento è rappresentato dall'impatto del COVID-19 sull'industria farmaceutica e biomedicale anche dopo la fine dell'emergenza.

L'evento sarà l'occasione per analizzare e discutere alcuni argomenti rilevanti per le predette industrie, tra i quali si segnalano quelli in materia di sperimentazioni cliniche, digital health, telemedicina, approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, home delivery di farmaci e altri prodotti sanitari e patient support programs. Tali temi saranno trattati con un taglio pratico e con un focus specifico sugli ultimi aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.



L'evento, organizzato dall'Avv. Roberto Cursano (partner dello Studio) vedrà la partecipazione, in veste di relatori, anche del partner Dott. Michele Santocchini e degli Avv.ti Mario Cigno e Riccardo Ovidi.