BSVA AFFIANCA PARIS TEXAS S.R.L. NEL CONTROLLO DIREZIONALE

BSVA Studio Legale e Tributario, con un team formato da Matteo Carrara e Paolo Viganò, ha assistito Paris Texas, nell'operazione di progettazione ed introduzione di un efficiente sistema di controllo di gestione.



Paris Texas è una società italiana che opera nel settore calzaturiero di scarpe. Nato nel 2015, Il brand si contraddistingue per il suo design sofisticato, ispirato dallo stile classico parigino e quello più effervescente tipico del Texas. La mission del brand è di porre fine alla divisione fra abbigliamento per l'ufficio e abbigliamento per il tempo libero. Paris Texas si è inoltre aggiudicata il premio di Footwearnews come miglior designer emergente 2019, uno dei riconoscimenti più importanti del settore.



Il progetto – segnala Annamaria Brivio Presidente di Paris Texas – ha consentito alla nostra società caratterizzata da un costante e significativo livello di crescita, di disporre di un sistema in grado di fornire le informazioni utili per aiutare i vertici aziendali a dedicare la necessaria attenzione alla strategia e a facilitare un allineamento della gestione operativa alla strategia stessa.