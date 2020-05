Facchini Rossi Michelutti per il patent box di Chiesi Farmaceutici

Lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti ha assistito Chiesi Farmaceutici nella chiusura dell'accordo di patent box per gli anni dal 2015-2019 siglato in data 12 maggio con la Direzione centrale dell'Agenzia delle entrate mediante la procedura "da remoto" prevista dalla circolare n. 7/E del 2020.

Lo studio FRM ha operato con un team formato dal socio Riccardo Michelutti (in foto a sx), dal senior associate Giacomo Ficai (in foto a dx) e dall'associate Alessandra Pellegrini.

Alla luce della rilevante attività di ricerca svolta in Italia dal gruppo Chiesi, l'accordo consente di ottenere un significativo beneficio economico, nell'ambito del settore farmaceutico che era rimasto in stand by fino alla condivisione alcuni mesi fa delle linee guida con l'associazione di categoria Farmindustria.

Nel mese di dicembre 2019 lo studio FRM aveva già partecipato alla stipula del primo accordo di patent box nel settore pharma con la Direzione regionale delle Entrate della Lombardia per conto di un altro importante player del settore.