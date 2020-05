Le trasferte all'estero dopo il lockdown

COVID 19



Siamo nella Fase2, la fase di ripartenza che pone le aziende di fronte a complesse sfide e nuovi approcci al business.

Da dove partire? In questo momento la priorità è finalizzare e portare a compimento gli affari rimasti sospesi e che molto spesso prevedono l'invio di personale all'estero, ad esempio per l'installazione di impianti, di macchinari, per l'attivazione di sedi produttive e/o di stabilimenti; parliamo dunque di trasferte all'estero.

Molte cose col Coronavirus sono cambiate, e gli aspetti puramente organizzativi presentano oggi nuovi tipi di rischi, anche legali, che derivano dalle complesse politiche di gestione della pandemia e dalle misure restrittive all'ingresso che ogni singolo Paese sta adottando.

Tali limitazioni alla circolazione impattano direttamente (o indirettamente) sulla responsabilità aziendale e pertanto devono essere individuate, comprese ed analizzate con approccio attento, strategico e nell'ottica di neutralizzare tutti i potenziali rischi.

E' necessario seguire precise fasi e procedure ed impostare il tutto con molta accortezza.

Noi, con i nostri Clienti abbiamo impostato un preciso percorso e creato strumenti ad hoc, che riassumiamo in questi contributi dal taglio pratico ed esplicativo e che ho il piacere di condividere con Te, parte del nostro ristretto e selezionato gruppo di contatti.



