Orrick e White & Case per il nuovo Programma Euro Commercial Paper "Sustainable Development Goal Target" di Enel

Orrick ha assistito Enel Finance International N.V. in qualità di emittente, ed Enel S.p.A., in qualità di garante, in relazione all'aggiornamento e modifica del proprio Programma di Euro-Commercial Paper (ECP) in "Sustainable Development Goal (‘SDG') 7 (Affordable and Clean Energy) Target Euro-Commercial Paper Programme", per un controvalore massimo complessivo di 6 miliardi di euro.



Il Programma, che è destinato al generale soddisfacimento del fabbisogno finanziario del Gruppo Enel, è stato modificato inserendo la possibilità di emettere (fino a una certa data e a condizioni prestabilite) delle c.d. "SDG 7 (Affordable and Clean Energy) Target Notes" la cui emissione con questa denominazione è collegata al raggiungimento - da parte del Gruppo Enel – di una determinata percentuale di capacità installata da fonti rinnovabili (su base consolidata) rispetto alla capacità installata totale (su base consolidata).



Il Programma ha anche ottenuto lo STEP Label dallo STEP (Short-Term European Paper) Secretariat.



Ai sensi dell'attuale programma, le "SDG 7 (Affordable and Clean Energy) Target Notes" non saranno quotate e saranno riservate a investitori professionali. La società è stata assistita da Citigroup Global Markets Limited in qualità di arranger.



L'operazione è stata seguita dal team legale in-house di Enel, composto dagli avvocati Francesca Romana Napolitano, Simona Florio e Alessandra Bellani.



Il team Orrick che ha assistito Enel era composto dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca (in foto), dalle associate Serena Mussoni e Beatrice Maffeis e dal junior associate Edoardo Minnetti.



White & Case ha assistito Citigroup con un team composto dai partner Michael Immordino (Milano e Londra), Ferigo Foscari, Paul Alexander (Milano) e Richard Pogrel (Londra) insieme agli associate Pietro Magnaghi, Louise Ruggiero e Nicole Paccara (tutti dell'ufficio di Milano).