PwC TLS nell'acquisizione di Colnago

PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito un fondo di investimento degli Emirati Arabi Uniti nell'acquisto di una partecipazione di controllo in Colnago Ernesto e C. S.r.l., storica azienda del Cavalier Ernesto Colnago che da oltre 50 anni produce biciclette da corsa ed accessori per ciclisti che hanno accompagnato i successi di grandi campioni come Eddy Merckx.



PwC TLS ha assistito l'acquirente nelle attività di Due Diligence legale, fiscale e giuslavoristica e nelle attività di redazione e negoziazione della documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione.



Gli aspetti legali dell'operazione sono stati curati dal team guidato da Andrea Lensi Orlandi, coordinato da Daniele Landi e composto da Marco Contaldi e Francesca Angelilli.



Gli aspetti fiscali sono stati seguiti da un team guidato da Nicola Broggi ed Emanuele Franchi, composto da Antonio Cutini e Letizia Carrara.



Gli aspetti finanziari sono stati curati da PwC con un team composto da Angela Margherita Bellomo e Claudia Armenise.



I Team di specialisti in materia Labour e IP, rispettivamente guidati da Gianluigi Baroni e Andrea Lensi, coordinati da Davide Neirotti e Chiara Giannella, hanno infine curato gli aspetti giuslavoristici e di proprietà industriale nonché di tutela dei dati personali, con la partecipazione di Alessio Buonaiuto e Federico Fornaroli.