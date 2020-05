Nctm e Orrick nella compravendita di Demas S.r.l.

Nctm Studio Legale ha assistito Gioconda, filiale italiana di LBO France, nell'acquisizione della maggioranza, tramite il fondo Small Caps Opportunities, di Demas S.r.l, gruppo italiano specializzato nella distribuzione di prodotti veterinari per animali domestici.

L'operazione ha visto inoltre la partecipazione di due co-investitori, il Gruppo Banca IFIS ed il Gruppo Giovanni Ambrosetti. La famiglia Foglietti, assistita dallo studio Orrick, fino ad oggi unica proprietaria del Gruppo Demas, resta a fianco dei nuovi azionisti con Fabrizio Foglietti che manterrà la carica di Presidente e Amministratore Delegato di Demas con l'obiettivo di un ulteriore sviluppo della società, anche attraverso operazioni M&A in Italia e all'estero.

Il team di Nctm Studio Legale è guidato da Matteo Trapani e Alice Bucolo per la parte M&A, Giovanni de' Capitani per gli aspetti Finance e Barbara Aloisi per gli aspetti Tax.

Il team di Orrick è composto da Andrea Piermartini e Riccardo Troiano, supportati da Rosario Apuzzo.