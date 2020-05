Nuove nomine in Rödl & Partner, che sempre più punta alla valorizzazione e alla crescita interna dei propri collaboratori, con sei nuovi senior associate nominati nella branch italiana della firm.

Rödl & Partner annuncia la promozione di sei nuovi Senior Associate, di cui cinque presso la sede di Milano e uno presso la sede di Roma. Si tratta di An-tonio Simone, dottore commercialista e revisore legale, Andrea Crispi, dottore commercialista, Trixie Alexandra Bastian, avvocato di diritto tedesco (Rech-tsanwältin) e avvocato stabilito in Italia, Sebastiano Iacono, Chiara Miccolis, avvocati e Bárbara Mateos Frühbeck, avvocato di diritto spagnolo (Abogada) e avvocato stabilito in Italia.

Antonio Simone

Antonio Simone è dottore commercialista iscritto all'Ordine di Milano e Revisore Legale. Laureato in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Napo-li "Federico II". Dopo una breve esperienza di insegnante di discipline economi-co-aziendali, ha maturato una pluriennale esperienza in Studi professionali. Le aree di competenza sono il diritto tributario (nazionale e comunitario), il diritto societario, la fiscalità internazionale e l'IVA. Si occupa prevalentemente di con-sulenza societaria e fiscale a società di capitali, oltre che a stabili organizzazio-ni, a identificazioni dirette e a rappresentanze fiscali di società estere. Assiste persone fisiche in presenza di redditi all'estero. Ha maturato esperienze in pro-cedure concorsuali e consulenza tecnica in materia bancaria.

Andrea Crispi

Laureato in economia e legislazione per l'impresa presso l'Università Bocconi di Milano e iscritto all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 2014. Attivo nel campo della consulenza fiscale nazionale e internazionale, specializzato nell'assistenza di gruppi multinazionali e di fondi di investimento, sia per attività di consulenza ordinaria per imposte dirette e indirette, sia in am-bito di operazioni di M&A (due diligence e tax structuring). Negli anni ha matura-to particolare esperienza in ambito di fiscalità internazionale e ha conseguito la certificazione APCIT (Advance Professional Certificate in International Taxation) presso l'International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) di Amsterdam.

Dr. Trixie Alexandra Bastian

Trixie Alexandra Bastian è avvocato tedesco (Rechtsanwältin) e iscritta in quali-tà di avvocato stabilito presso l'Ordine degli avvocati di Milano. Dopo gli studi di giurisprudenza presso le Università di Heidelberg e di Colonia, ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto commerciale presso l'Università di Colonia e l'Università Cattolica di Milano. Le sue aree di competenza includono la contrat-tualistica commerciale italiana e tedesca, la contrattualistica nelle operazioni di "M&A" nel settore delle energie rinnovabili, la consulenza relativa agli aspetti legali nel commercio elettronico.

Sebastiano Iacono

Sebastiano Iacono è avvocato iscritto all'Ordine di Milano. Laureato in giuri-sprudenza all'Università "Federico II" di Napoli, ha maturato un'esperienza quasi decennale nell'assistenza a clientela prevalentemente estera in ambito di diritto societario ed M&A, dove ha seguito decine di operazioni, coordinando la fase di due diligence e partecipando alle negoziazioni.

Chiara Miccolis

Chiara Miccolis è avvocato ed è iscritta all'Ordine di Roma. Ha maturato una significativa esperienza nell'area del diritto amministrativo, con particolare riferi-mento al settore dei contratti pubblici. Le sue aree di competenza includono l'assistenza a clienti nazionali ed internazionali in tutte le fasi delle procedure ad evidenza pubblica, nell'ambito dell'esecuzione dei contratti pubblici e nel con-tenzioso davanti al Giudice Amministrativo.

Bárbara Mateos Frühbeck

Bárbara Mateos Frühbeck si è laureata in giurisprudenza all'Universidad Carlos III di Madrid. Bárbara ha acquisito esperienza professionale sia in Spagna che in Italia, è infatti sia Abogada che Avvocato stabilito in Italia, iscritta sia all'ordine degli avvocati di Madrid sia a quello di Roma.

Le sue aree di competenza includono il diritto societario, M&A, il diritto immobi-liare e dell'energia, e ha maturato significativa esperienza nell'assistenza alla clientela estera e/o internazionale in operazioni societarie e di finanziamento.