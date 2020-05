Chiomenti con il Credito Sportivo nel finanziamento da € 100 milioni con la Council of Europe Development Bank

Chiomenti ha fornito consulenza ed assistenza legale all'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) in relazione alla negoziazione ed al perfezionamento di un add on per complessivi € 100 milioni nell'ambito del framework loan agreement concesso dalla Council of Europe Development Bank (CEB), volto a sostenere il finanziamento di un ampio portafoglio di interventi di costruzione, riqualificazione ed efficientamento energetico di infrastrutture sportive (comprensive di progetti di piste ciclabili, ciclodromi, mobilità urbana sostenibile e strutture di supporto) gestite da parte di Enti Locali italiani.



Il finanziamento CEB fornisce ulteriore supporto al Piano Operativo 2020 per gli Enti Locali, sviluppato con la preziosa collaborazione dell'ANCI, attraverso il rinnovo dei bandi "Sport Missione Comune" e "Comuni in pista", ai quali si aggiunge il "Mutuo Verde Comune", una nuova misura dedicata agli investimenti nell'efficientamento energetico degli impianti sportivi. Lo strumento è volto a promuovere crescente interazione, in un'ottica di cofinanziamento, tra le diverse misure finanziarie pubbliche incentivate dedicate alle infrastrutture sportive dal Governo e dalle Regioni.



L'operazione di finanziamento, che rafforza e rinnova il ruolo di ICS quale banca sociale per lo sviluppo, consentirà di mobilitare ulteriori risorse e si colloca dunque nella più ampia cornice delle strategie di sviluppo urbano integrato che, attraverso la riqualificazione del patrimonio pubblico a vocazione sportiva, concorre alla promozione economica e sociale del Paese attraverso i territori. Obiettivo di crescente importanza anche alla luce delle conseguenze che la crisi epidemiologica COVID19 riverbera sulle autonomie e sulla finanza locale.



Il team di Chiomenti dedicato all'operazione è stato guidato da Marco Cerritelli, affiancato nell'incarico da Valentina Perrone con l'ausilio di Giulia Alessio.



"Siamo molto contenti di essere stati al fianco dell'Istituto per il Credito Sportivo ed aver potuto offrire il nostro contribuito al raggiungimento di questo nuovo importante traguardo, particolarmente importante anche in considerazione della particolare situazione che il Paese sta attraversando" afferma Marco Cerritelli "Con questa operazione lo Studio, che nel corso dell'ultimo anno ha ulteriormente rafforzato il team multidisciplinare di professionisti dedicati al mondo dello sport con importanti ingressi, conferma il ruolo sempre più attivo e strategico di Chiomenti nella materia del diritto sportivo ed il forte radicamento sulle problematiche di questo settore aggiungendo un nuovo capitolo alle positive ed articolate esperienze già maturate nel settore dell'impiantistica e dello sport financing."



L'intervento si caratterizza per la propria rilevanza sociale, rappresentando un importante riconoscimento del ruolo dello sport e della pratica sportiva quale strumento di educazione, nonché veicolo di inclusione ed aggregazione. Il programma di investimento conferma l'importanza dello sport e della sua diffusione quale strumento in grado di contribuire alla

coesione sociale attraverso la promozione di una società inclusiva, multiculturale ed integrata.