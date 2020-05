Compliance e Comunicazione, il primo manuale

Per prevenire problemi e garantirsi una compliance effettiva alle norme di legge, che sia aggiornata e completa, aziende ed enti locali devono comunicare in modo trasparente perché «la comprensibilità degli atti – come viene ricordato nel volume scritto da Andrea Camaiora insieme ad altri autori – è elemento di legittimità degli stessi».

Il testo – che porta la firma anche di Antonio Bana, Edoardo Belli Contarini, Elisabetta Busuito, Carlotta Campeis, Cosimo Pacciolla – è arricchito da una prefazione dell'ex ministro della Funzione Pubblica, oggi presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Franco Frattini.

Nel «Manuale su Trasparenza e Anticorruzione. La rivoluzione della Comunicazione trasparente» (ed. The Skill Press, 2020 - 195 pp. - euro 58), il primo libro in Europa sul rapporto tra Comunicazione e Compliance, si legge: «Comunicare in modo puntuale e trasparente alla comunità degli stakeholder, alla Borsa, alle società di rating, alle banche, agli investitori, ai creditori, le proprie policy, i propri impegni e investimenti, le scelte (specie se discutibili), financo e soprattutto le proprie criticità, ha come effetto assicurato il rafforzamento della credibilità della società che si rende protagonista di tali comportamenti virtuosi, ma anche un aumento del valore dei titoli o, più semplicemente, una maggior facilità nell'accesso al credito. Il motivo è presto detto: tutti percepiscono il valore della riduzione dei rischi collegati a una buona governance».

La trasparenza dunque come nuova arma per combattere e realizzare la compliance nel settore pubblico come in quello privato.

Nel Manuale redatto da Camaiora – docente in Comunicazione trasparente al master Anticorruzione dell'università degli Studi di Roma Due "Tor Vergata" – si forniscono suggerimenti concreti per la semplificazione dei linguaggi amministrativi, in ossequio alla tradizione che da Sabino Cassese arriva proprio fino a Franco Frattini.

Il testo tende a districare la giungla linguistica e burocratica che attanaglia il sistema del nostro Paese, tracciando un'ampia analisi della più recente normativa riguardante non solo i doveri imposti a enti e imprese pubbliche (legge 190/2012, dlgs 97/2016), ma anche alle aziende private che non vogliano incorrere in responsabilità (dlgs 231/2001) e offrendo inoltre una panoramica sulle migliori pratiche in tema di gestione e prevenzione del rischio, includendo infine una guida sulla comunicazione trasparente e sulla semplificazione del linguaggio amministrativo così come previsto dalla direttiva 74/2002, la più recente emanata in tal senso, nonostante negli ultimi mesi il ministero della Pubblica amministrazione abbia rivolto nuovi richiami in proposito e abbia anche stretto un accordo con l'Accademia della Crusca.