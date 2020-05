In Gazzetta il Decreto "rilancio"

GAZZETTA UFFICIALE

Pubblicato nella G.U.R.I. (Serie Generale n. 128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Un pacchetto di misure da 55 miliardi di indebitamento e 155 miliardi in termini di saldo netto per provare a rilanciare l'economia bloccata dall'emergenza epidemica da Covid-19.

Il decreto rifinanzia molte delle misure del decreto Cura Italia e introduce nuovi interventi per famiglie, lavoratori e aziende per uscire dalla crisi economica.

In sintesi, sono previsti aiuti e interventi per imprese, lavoratori autonomi, professionisti, famiglie e sanità:

-Imprese: spostate le scadenze di alcune tasse (l'acconto Irap viene del tutto cancellato), aiuti a fondo perduto fino a 50 mila euro alle aziende in difficoltà, snellimento delle regole della Cassa integrazione in deroga, bollette più leggere per le pmi;

-Lavoratori autonomi: bonus da 800 a 1.000 euro;

-Famiglie: reddito di emergenza, smart working per chi ha figli sotto i 14 anni, congedi e bonus baby sitter;

-Fisco: sospensione Irap e Imu a giugno, clausole Iva, niente Imu sugli alberghi e Tosap bloccata fino a ottobre, tregua fiscale;

-Bonus: sgravio del 110% per l'efficienza energetica degli edifici, bonus vacanze, bonus bici e monopattini, bonus rottamazione auto euro 3 e motocicli, bonus mobilità e rimborso abbonamenti bus-metro-treni;

-Lavoro dipendente: proroga della cassa integrazione, trattamento Cassa in deroga più veloce, nuove assunzioni nella Scuola, regolarizzazione di braccianti, colf e badanti;

-Sanità: potenziamento delle terapie intensive.