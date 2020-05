Freshfields e Allen & Overy nel rifinanziamento del portafoglio logistico pan-europeo Onelog da parte di AXA Investment Managers Real Assets

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha assistito AXA IM Real Assets nell'operazione di rifinanziamento del portafoglio Onelog, posta in essere attraverso l'acquisizione da parte del veicolo Prismitaly S.à r.l., di due società italiane, Logistica Bentivoglio S.p.A. e San Salvo S.p.A., rispettivamente proprietarie di un immobile sito in San Pietro Mosezzo (NO) e di un immobile sito a San Salvo (Chieti), entrambi adibiti ad attività di logistica. Nell'operazione, Allen & Overy ha assistito le banche finanziatrici nella fase "bridge" di acquisizione delle società e nelle successive fasi di rifinanziamento del portafoglio.



L'operazione di rifinanziamento si è articolata in una prima fase che ha coinvolto HSBC, come unico istituto finanziatore, e diverse società del gruppo Onelog e una seconda fase dell'operazione che ha interessato solo le società italiane, mediante la messa a disposizione di una linea di credito da parte di HSBC, Natixis e Société Générale.



Il team Freshfields è stato guidato dal partner Francesco Lombardo, responsabile della practice italiana di Financing and capital markets, supportato da Alberto Nurzia, senior associate, e da Giulia Pagliani. Gli aspetti fiscali sono stati curati da Eugenia Severino, senior associate del gruppo Tax.



Il team di Allen & Overy è stato guidato dal partner Pietro Scarfone, coadiuvato dalla associate Alessandra Pirozzolo e dal trainee Arnaldo Mitola; i profili fiscali sono stati curati dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti