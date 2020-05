GOP nell'ingresso di GELLIFY in SecureFlag

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito GELLIFY Group SpA, prima piattaforma di innovazione B2B in grado di connettere le start-up software digital alle aziende tradizionali, nel contesto dell'acquisizione di una quota di minoranza di SecureFlag, piattaforma di formazione online che applica metodologie nuove per lo sviluppo di software sicuri e di nuova generazione.

Fondata a Londra nel 2020, SecureFlag permette agli sviluppatori di imparare tecniche moderne per lo sviluppo di software sicuro, attraverso esercizi pratici in veri ambienti di sviluppo, accessibili in pochi secondi tramite web browser.

L'operazione prevede l'ingresso di SecureFlag nel programma di sviluppo di GELLIFY, un percorso di crescita che coinvolge tutti gli ambiti dell'organizzazione e funzionale al suo sviluppo strategico e commerciale, passando per il supporto fiscale, legale ed amministrativo.

GOP ha assistito GELLIFY con un team composto dal partner Federico Dettori (in foto) e il senior Associate Rodrigo Boccioletti della sede di Bologna e il partner Emanuele Bosia e gli Associate Alessandro Meringolo e Andrea Covolan della sede di Londra.