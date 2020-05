Sanità post Covid 19, "salvare" medici e operatori sanitari dalle cause

Covid 19



L'emergenza legata al Covid 19 ha coinvolto ospedali, cliniche e Rsa costringendo gli operatori a un cambiamento radicale nella gestione quotidiana dei servizi e delle cure. La tecnologia è entrata prepotentemente nei reparti, nelle corsie e ha cambiato in poche settimane il rapporto medico-paziente, aiutando ad affrontare la tempesta che ha investito le strutture sanitarie italiane, pubbliche e private. La nuova normalità comporterà l'adempimento di una serie di misure, volte a garantire la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. Innovazione e tecnologie applicate si sono rivelate fondamentali per il presente ma è necessario integrarle alle norme.

Di questa nuova normalità e delle possibili conseguenze si è parlato durante il convegno «Sanità post Covid19 tra innovazione e norme» organizzato dallo studio di comunicazione The Skill e che ha coinvolto il professor Massimo Massetti (Direttore dell'Area Cardiovascolare e della Cardiochirurgia del Policlinico Gemelli di Roma), il dottor Paolo De Paolis (Presidente della Società Italiana di Chirurgia), la Professoressa Claudia Sandei (Università degli Studi di Padova), l'avvocato Gennaro Maria Amoruso (Dpo in sanità pubblica e strutture private), Fabio Massimo Marchetti (Var Group), Riccardo Marchetti (Yarix), Raffaella Cramarossa (Cattaneo Zanetto & Co.), l'avvocato Antonio Bana (Studio Bana), l'avvocato Maddalena Valli (Legalitax) e il Ceo di The Skill Andrea Camaiora.

Antonio Bana, dell'omonimo Studio, avvocato esperto di tutela della proprietà intellettuale e industriale, ha messo l'accento sui profili civili e penali della responsabilità medica ai tempi del coronavirus. "Il nostro sistema giudiziario è di fronte a uno tsunami digitale – ha detto – L'intelligenza artificiale trasformerà infrastrutture e procedure, ma deve accadere nei canoni del giusto processo". Medici e operatori sanitari, insomma, in questi mesi hanno salvato vite: l'obiettivo del prossimo periodo dovrà essere evitare che siano investiti da cause penali e civili per il loro operato. Altro punto fermo della strategia, per l'avvocato Bana, sarà "l'adeguamento della normativa con regolamenti chiari sull'applicazione della telemedicina. Andrà ridisegnata la governance del sistema sanitario in chiave digitale".

Per l'avvocato Gennaro Maria Amoruso, partner dello Studio Legale Amoruso e responsabile Privacy e Data Protection Officer in alcune aziende sanitarie pubbliche e private del Lazio, l'emergenza Coronavirus ha fermato quasi tutta l'attività ordinaria: "Il digitale ha tenuto aperta una comunicazione sociale, ha aiutato a mantenere le cure a distanza e ha consentito un ripensamento del paradigma: migliore qualità di vita per il paziente, miglior lavoro e efficienza del sistema, minori costi per il bilancio della sanità". Resta il problema della protezione dati, che le nuove modalità espongono a rischi. Come agire? "Bisognerà aggiornare le linee guida sulla telemedicina ferme al 2015 e allinearle con il regolamento europeo. E agire sulla formazione degli operatori sanitari".

Per Maddalena Valli, avvocato di Legalitax, specializzata in diritto della privacy e nuove tecnologie, "nel comparto sanitario di fatto stiamo sperimentando 10 anni di evoluzione digitale in 10 giorni. E' importante rivedere il quadro normativo che non può rimanere indietro rispetto all'evoluzione tecnologica, altrimenti rischia di vanificarne l'efficacia".

Andrea Camaiora, CEO di The Skill, si è concentrato in primo luogo sull'attacco al sistema Lombardia e all'integrazione tra sanità statale e non statale, "con il rischio del processo mediatico a medici, strutture sanitarie e residenze per anziani e con la trasformazione del personale sanitario (manager compresi) da angeli a demoni". "Auspico - ha proseguito Camaiora - che l'emergenza Covid abbia dimostrato al mondo della sanità la necessità di dotarsi di piani di prevenzione gestione e comunicazione della crisi".

A Fabio Massimo Marchetti di Var Group, player italiano per l'innovazione del settore ICT, il compito di fare il punto sulla tecnologia: "A fronte di esigenze nuove all'interno delle strutture sanitarie, come la misurazione della temperatura, la gestione della sicurezza, e il problema della prossimità, abbiamo sviluppato un supporto, SafetyMe, che permette il monitoraggio della prossimità operativa, garantendo il rispetto della distanza sociale con un'altissima precisione (15-20 cm). La soluzione è basata sulla tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy): piccoli dispositivi indossabili consentono di monitorare la distanza di prossimità in maniera semplice e intuitiva, senza la necessità di installare infrastrutture complesse. A questo si aggiunge l'utilizzo di blockchain per garantire l'origine del dato, una sorta di certificazione di origine dello stesso".