Santaroni Barberi Rondinone e Di Tanno Associati nel concordato preventivo con continuità aziendale di Alma S.p.A. e delle sue partecipate

Alma S.p.A.Agenzia per il Lavoro e le sue partecipate Articolo 1Agenzia per il Lavoro S.r.l. e Idea LavoroAgenzia per il Lavoro S.p.A., società leader nel settore del lavoro interinale, con un organico di circa 2000 dipendenti, sono state ammesse alle rispettive procedure di concordato preventivo con continuità aziendale, finalizzate alla ristrutturazione di una debitoria complessiva di oltre 600 milioni di Euro.

Il programma di risanamento prevede il completamento del turnaround in un orizzonte temporale di cinque anni, anche grazie all'apporto di finanza esterna da parte di investitori operanti nel settore.

Lo Studio Santaroni Barberi Rondinone con un team composto da Mario Santaroni, Fabrizio Imbardelli e Marco Santaroni - con la collaborazione dell'advisor finanziario Gerardo Losito – ha assistito le società nella predisposizione delle rispettive proposte concordatarie basate su complessi ed innovativi "piani" di gestione comune della crisi.

Di Tanno Associati, con un team coordinato da Paolo Serva e composto da Edoardo Diotallevi e Gilda Natoli, ha curato i profili fiscali della ristrutturazione (e in particolare le istanze di trattamento dei crediti tributari).

Le perizie di stima dell'attivo realizzabile sono state redatte da Paolo Longoni, Massimo Coppola e Gianpiero Galgani. La fattibilità dei piani è stata attestata dal professionista indipendente Liliana Speranza.

Con decreti del 18 maggio 2020, il Tribunale di Napoli, Sezione Fallimentare ha ammesso le richiamate società alle rispettive procedure concordatarie, analogamente a quanto avvenuto nelle scorse settimane per altre società del Gruppo (Evo Recapiti S.r.l. Athena S.r.l. e Hibripost S.c.a.r.l.).

Le adunanze dei creditori per il voto sono fissate per il prossimo autunno.