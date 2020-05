DGRS nel lancio dell'e-commerce YesYsabella.it

Il dipartimento ICT/IP dello studio DGRS, guidato dal partner Lapo Curini Galletti, ha assistito la startup Clean Beauty S.r.l. su tutti gli aspetti di proprietà intellettuale, privacy e contrattualistica commerciale relativi al lancio della piattaforma e-commerce YesYsabella.it, interamente dedicata a prodotti beauty e cosmetici rispondenti ai criteri del movimento definito "clean beauty".

Questa filosofia è incentrata su un concetto di bellezza legato ad un consumo consapevole, alla trasparenza nei processi produttivi e distributivi e alla biodegradabilità degli ingredienti, per ridurre l'impatto ambientale quando vengono dispersi in acqua durante l'utilizzo, nonché delle confezioni utilizzate per le spedizioni.

Tutti i principi legati al movimento "clean" sono stati riflessi nella contrattualistica legata alla piattaforma e al rapporto con clienti e fornitori, tramite la creazione di testi ad hoc. Particolare attenzione è stata poi riposta agli aspetti di comunicazione commerciale legati all'intero progetto.

La gestione del CRM, della newsletter informativa e dei rapporti privacy con i fornitori dei servizi di logistica della piattaforma sono stati implementati nel rispetto dei principi cardine della normativa privacy e in particolare del GDPR, in un'ottica di massima trasparenza, minimizzazione, controllo dei flussi di dati e corretta individuazione dei soggetti responsabili.

DGRS ha agito con un team guidato dalla senior associate Ilaria Gargiulo per gli aspetti di proprietà intellettuale e contrattualistica commerciale e dalla senior associate Anna Maria Lorito per gli aspetti di privacy e data protection e composto dagli associate Camilla Pasino e Michele Defidio