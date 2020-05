Orrick e Tonucci nel rifinanziamento di 15 impianti fotovoltaici del gruppo Obton

Orrick ha assistito Natixis S.A. - Milan Branch, in qualità di Structuring Mandated Lead Arranger & Underwriter, Lender and Agent nel rifinanziamento, su base project finance, di un portafoglio di 15 impianti fotovoltaici in esercizio situati su tutto il territorio nazionale, per una capacità nominale complessiva di circa 16 MW, di proprietà del gruppo danese Obton, attivo negli investimenti in tecnologie sostenibili con una particolare specializzazione nel fotovoltaico.

Il finanziamento è suddiviso in due tranches, la prima delle quali, relativa al fabbisogno finanziario di 6 impianti, è stata erogata in concomitanza del signing del contratto di finanziamento e dell'ulteriore documentazione finanziaria.

Il team di Orrick, guidato dal Partner Carlo Montella, Deputy Business Unit Leader della global Energy and Infrastructure practice, è stato composto dalla special counsel Celeste Mellone, per i profili di diritto amministrativo e di due diligence, nonché, per la predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria, dall'of counsel Maria Teresa Solaro insieme all'associate Ignazio D'Andria e al trainee Lorenzo Massaro.

Obton è stata assistita dallo studio legale Tonucci & Partners, con un team guidato da Stefano Lucarini, e composto da Livio Esposizione, Pietro Rossi, Massimiliano Troiani, Cecilia Mambrini, Teresa di Mario e Lisa Tamburro per la negoziazione del finanziamento e dell'ulteriore documentazione finanziaria.

Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati seguiti, per Natixis da Stefano Chirichigno, Partner presso CMS, mentre per Obton da Francesco Assegnati ed Andrea Motta di CBA.

Gli aspetti tecnici della due diligence sono stati seguiti da Moroni&Partners.

Le parti si sono, inoltre, avvalse dell'assistenza del Notaio Carlo Munafò per il rogito degli atti notarili nonché per tutti gli ulteriori adempimenti preliminari e successivi alla stipula.