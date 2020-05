Clifford Chance ha assistito il sindacato di collocamento nell'emissione di un bond Senior Preferred Unsecured a 5 anni per un valore nominale complessivo pari a 1,25 miliardi di Euro da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. Il sindacato era composto da Banca IMI S.p.A, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis e UBS Europe SE, che hanno curato il collocamento dell'emissione in qualità di Joint Lead Managers.

L'operazione, regolata dal diritto italiano, si inserisce all'interno del programma Euro Medium Term Note di Intesa ed è la prima emissione senior preferred da una banca italiana dallo scoppio della pandemia di Covid-19, registrando una forte domanda con ordini per oltre 2 miliardi di Euro. I titoli, con scadenza 26 maggio 2025, pagano un premio di 245 punti base, riconoscono una cedola annuale fissa pari al 2,125% e saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Il team di Clifford Chance che ha assistito gli istituti finanziari sugli aspetti di diritto italiano e inglese è stato guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury, dall'associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola. Per i profili fiscali hanno agito il partner Carlo Galli con l'associate Roberto Ingrassia.