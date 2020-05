DE BEDIN & LEE STUDIO LEGALE ASSOCIATO ASSISTE SACMA LIMBIATE SPA NELL'INGRESSO NEL CAPITALE DI HS AUTOMAZIONI SRL

de Bedin & Lee studio legale associato ha assistito Sacma Limbiate S.p.A. - eccellenza mondiale nel comparto delle macchine stampaggio a freddo per pezzi speciali e bulloneria e rullatrici (con marchio Ingramatic), con una produzione 100% made in Italy - nell'acquisizione del 50% del capitale sociale di HS Automazioni S.r.l., società torinese leader nella progettazione hardware e software ed attiva nella produzione di una vasta gamma di macchine automatiche per la gestione di pezzi preformati ottenuti per stampaggio a freddo.

Alberto Predieri, partner dello studio, insieme all'associate Eleonora Favini e al trainee Matteo Freschi, ha curato gli aspetti legali dell'operazione.

PwC TLS Avvocati e Commercialisti, con un team formato dal partner Pasquale Salvatore, Francesco Bordin e Stefania Medda, ha seguito gli aspetti fiscali, mentre la consulenza contabile dell'operazione è stata prestata da Studio Pallini e Partners STP con Magda Sala.

I venditori sono stati assistiti da Pierluigi Marengo per gli aspetti legali e da Alessandro Gabutti per gli aspetti fiscali e contabili.

L'operazione è stata condotta interamente durante il periodo del lockdown.