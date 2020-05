Salotto Virtuale



Nuovo appuntamento, all'interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la rubrica InterVenti. Vi aspettiamo giovedì 28 maggio, live sui social a partire dalle ore 18.00, per un incontro dal titolo "Lo sport come strumento di ripartenza".

Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato e Presidente CSB

Ne discutono:

• Daria Braga, Direttore Fondazione Laureus Italia

• Giovanni Ghidini, Coordinatore educativo e formatore Fondazione Laureus Italia

• Ezio Grosso, Vice Presidente e Co-Fondatore Insuperabili Onlus

• Michele Ponti, Creative Director SportDots

Come tutti sappiamo lo sport rappresenta un importante fattore non solo di creazione di salute e sani stili di vita ma anche di integrazione sociale. Scopo dell'incontro è quello di analizzare come lo sport possa aiutare la comunità, anche tramite esempi concreti di attività sociali sportive fatte sui territori comunali. Con l'inizio della fase due, infatti, anche lo sport può rappresentare un fondamentale strumento di ripartenza.

Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.

