Andersen Tax & Legal rafforza i suoi team restructuring e di transfer pricing

Due nuove professioniste entrano a far parte delle practice legale e fiscale di Andersen Tax & Legal, lo studio di dottori commercialisti, avvocati e advisor finanziari membro italiano di Andersen Global: l'avvocato Alessandra Nodari e la dottoressa commercialista Elisabeth Barini.

Con il ruolo di Senior Advisor, Alessandra Nodari si inserisce nel team restructuring dello Studio. Ha maturato significativa esperienza in procedure di risanamento e di contenzioso fallimentare e societario, si occupa di assistenza legale in operazioni, anche straordinarie, di turnaround sia in favore di soggetti in crisi o insolventi, sia in favore di soggetti finanziatori e fondi specializzati. In questo ambito, ha trattato transazioni fiscali e di deflazione con gli uffici pubblici.

Ha prestato inoltre assistenza in operazioni di portage di crediti con operatori specializzati.

"Il team di gestione della crisi d'impresa – dichiara Stefano Uglietti, partner di Andersen Tax & Legal e alla guida del dipartimento restructuring – si rinforza con la professionalità di Alessandra. Questa fase particolarmente delicata per l'economia vedrà impegnati i professionisti nella gestione di un evento globale di discontinuità aziendale sotto il profilo economico e finanziario. La nostra squadra vuole fornire il giusto supporto per la riduzione e il contenimento dei danni causati dal lock down. Gli imprenditori dovranno essere pronti a rivedere e talvolta rivoluzionare i loro piani aziendali nel breve-medio periodo anche arrivando, in taluni casi, a valutare ipotesi di risanamento e/o ristrutturazione. Spesso – conclude Uglietti – l'ausilio di una o più figure esterne con competenze diversificate che vanno dalle materie aziendali, finanziarie, giuridiche (in particolare nel diritto commerciale e fallimentare), fiscali e giuslavoristiche, possono guidare l'impresa alla migliore soluzione della crisi, anche temporanea o non conclamata ma prospettica".

Elisabeth Barini, dottore commercialista, entra in Andersen Tax & Legal con il ruolo di Senior Manager, a supporto del dipartimento di transfer pricing, fornisce soluzioni pratiche alle multinazionali e analisi metodologiche in linea con le normative nazionali e internazionali, oltre alla preparazione della documentazione di supporto (Master File and Country File).

Fornisce inoltre consulenza fiscale e tributaria alle imprese industriali e commerciali in ambito Tax Compliance. Si occupa di tematiche riguardanti la tassazione internazionale (Convenzioni di doppia imposizione e Linee Guida OCSE), consulenza in materia di IVA nazionale ed in ambito comunitario, istituzione di rappresentante fiscale IVA, calcolo del trattamento fiscale per i redditi prodotti all'estero (IVIE e IVAFE), compilazione del quadro RW per le persone fisiche.

"Abbiamo acquisito una professionalità importante che ha maturato esperienze significative nel corporate tax e nel transfer pricing – commenta Stefania Zanotti, partner di Andersen Tax & Legal –. L'inserimento di Elisabeth rafforza la nostra vocazione nei confronti del cliente. La consulenza fiscale e tributaria in ambito Tax Compliance a livello nazionale e internazionale si è profondamente evoluta nel corso del tempo e richiede la presenza di figure ad elevata professionalità al fianco delle imprese. Elisabeth, grazie all'esperienza maturata e alle sue competenze, consente di fornire ai clienti un supporto fondamentale anche in ambito transfer pricing".