Baker McKenzie e PwC TLS nell'acquisizione di Smartgyro S.r.l. da parte di YANMAR

YANMAR, multinazionale giapponese leader a livello globale nella produzione e commercializzazione di motori marini e sistemi di propulsione, ha acquisito la maggioranza del capitale sociale di Smartgyro S.r.l., una società specializzata nella produzione e commercializzazione di stabilizzatori giroscopici. L'operazione prevede una partnership strategica ed una stretta collaborazione tra le due società al fine di consentire a Smartgyro S.r.l. di accelerare la progettazione, lo sviluppo ed il lancio di una gamma completa di stabilizzatori giroscopici altamente avanzati per applicazioni marine ricreative e commerciali.



Baker McKenzie ha assistito YANMAR in tutti gli aspetti legali dell'operazione con un team guidato da Pietro Bernasconi e Sara Belotti (in foto). EY ha assistito YANMAR in relazione agli aspetti finanziari e fiscali con un team guidato da Marco Ginnasi.



I soci di Smartgyro S.r.l. sono stati assistiti da PwC TLS Avvocati e Commercialisti, con un team guidato da Giovanni Stefanin e Alvise Becker in coordinamento con Riccardo Lonardi e Natali Prodan Milic per la parte contrattuale/societaria, e da Alessio Buonaiuto e Federico Fornaroli per gli aspetti giuslavoristici.