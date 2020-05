Covid-19 e giuristi di impresa, domani convegno web The Skill e AIGI

convegno web



Figura chiave per le aziende nel post emergenza Covid sarà il giurista d'impresa, un professionista "ibrido" in grado di unire competenze giuridiche, capacità manageriali e di team, soft skills e visione strategica. Una figura capace di mettere le imprese in condizione di affrontare la complessa Fase 2 dal punto di vista normativo e organizzativo, trasformando la crisi nell'opportunità di nuove sfide.

Se ne discuterà in occasione del seminario online «Legale d'impresa. Una metamorfosi dopo il crash? Compliance, Comunicazione, Governance». L'incontro, organizzato e promosso dallo studio di comunicazione The Skill in collaborazione con l'Associazione italiana dei Giuristi d'Impresa (AIGI), si terrà, grazie alla piattaforma Zoom, domani, giovedì 28 maggio dalle ore 9.30 e rientra nell'ambito del ciclo «Skill breakfast. I caffè della competenza».

Al saluto introduttivo della responsabile Comunicazione legale di The Skill, Federica Fantozzi, seguiranno gli interventi di Ermanno Cappa (Presidente emerito Aigi), Maurizio Bellacosa (Studio Severino e Associati), Pasquale Fimiani (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione), Chiara Gentile (Direttore legale De Cecco), Antonio Matonti (Direttore legale Confindustria), Giorgio Martellino (Direttore legale Avio e rappresentante Sez. Centro di Aigi) e Cosimo Pacciolla (Legal manager Q8). Coordinamento dei lavori e conclusioni saranno affidati ad Andrea Camaiora (CEO di The Skill), esperto in comunicazione di vicende mediatico giudiziarie (litigation pr) e di crisi. I relatori avranno inoltre la possibilità di confrontarsi con un panel qualificato di avvocati e manager

