BonelliErede e Legance nella riorganizzazione dell'azionariato di ConnecT

BonelliErede ha assistito Edizione nell'accordo per una riorganizzazione azionaria che vedrà gli attuali soci di ConnecT, il maggiore azionista di Cellnex Telecom, assumere una partecipazione diretta in Cellnex.



Il completamento dell'operazione è previsto nel mese di giugno.



La riorganizzazione prevede una scissione totale e non proporzionale di ConnecT che avrà i seguenti effetti: una quota di Cellnex sarà assegnata a due società interamente possedute, rispettivamente, da Raffles Infra Holdings Limited (un veicolo d'investimento di GIC Special Investments Pte Ltd, assistita da Legance) e Infinity Investments (una società interamente controllata dal fondo Abu Dhabi Investment Authority), e la restante quota di Cellnex sarà assegnata a una società controllata da Edizione per il tramite di Sintonia.



BonelliErede ha coordinato l'intera operazione con un team multidisciplinare guidato dai partner Stefano Cacchi Pessani ed Elena Busson, membro del Focus Team Energia Reti e Infrastrutture, e composto per i profili corporate da Giulia Elisabetta Uboldi, senior associate, Francesca Ricceri, associate e Pietro Faggiana. Riccardo Ubaldini, partner, e Christoff Filippo Cordiali, managing associate, hanno curato i profili fiscali.



Lo studio legale Perez-Llorca, con Javier Carvajal, Javier Gómez e Santiago Esquivel, ha assistito Edizione per gli aspetti di diritto spagnolo.



Legance ha assistito GIC Special Investments Pte Ltd con un team guidato dai partner Andrea Fedi e Federica Pomero, coadiuvati dal senior associate Filippo Innocenti e dal junior associate Francesco Martello, con il supporto per gli aspetti diritto spagnolo dello studio legale URIA MENENDEZ con i soci Manuel Echenique e Javier Redonet. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Legance con il partner Marco Graziani